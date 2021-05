Profitez de 100 € de remise sur les smartphones de la gamme Samsung Galaxy S21 et -20% sur les accessoires

Vous souhaitez un nouveau smartphone dernier cri ? Samsung vous propose de vous reprendre votre ancien téléphone et de vous faire bénéficier de 100 € de remise sur un des smartphones de la gamme Galaxy S21. De plus, vous profiterez de 20% de réduction sur les accessoires associés !

Samsung revient en prolongeant ses dernières offres sur sa gamme de smartphones Samsung Galaxy S21 et propose pas moins de 100 € de remise pour la reprise d'un ancien téléphone sur sa valeur et 20 % de réduction sur les accessoires mobiles associés. Ces promotions sont disponibles jusqu'au 31 mai 2021 alors n'hésitez plus !

Ces deux offres sont disponibles pour tout achat ou location d'un smartphone de la gamme Samsung Galaxy S21, qu'importe le modèle (S21, S21+ ou S21 Ultra) et le coloris.

Pour rappel, la gamme S21 de Samsung est composée de trois modèles de smartphones avec le Samsung Galaxy S21, le Samsung Galaxy S21 plus, et le modèle haut de gamme, le Samsung Galaxy S21 Ultra. Vous pourrez trouver le Samsung Galaxy S21 à partir de 859 €, le Samsung Galaxy S21+ à partir de 1059 € et enfin le Samsung Galaxy S21 Ultra à partir de 1259 € !

Vous pourrez trouver toutes les dernières offres de Samsung sur leur page dédiée et les accessoires associés qui bénéficient de la promotion sur la page "accessoires".