Smartphones : le top 5 des constructeurs de 2021 en France

Le cabinet d'analyse Canalys a récemment partagé son bilan du marché du smartphone en France pour l'année 2021. Une année encore assez particulière dans un contexte mêlant confinement, télétravail et pénuries de composants...

On découvre ainsi le Top 5 des marques les plus populaires en France sur l'année avec pour grand vainqueur Samsung qui revendique 27% de parts de marché.

Juste derrière, c'est Xiaomi qui s'installe avec 23% de parts de marché et une hausse de 45% sur l'année. En troisième place, Apple affiche un recul de 11% sur l'année et ne représente que 22% du marché Français.

On remarque surtout l'excellente performance de la marque OPPO qui représente désormais 8% de parts de marché grâce à une progression de 71% et enfin WiKo qui continue de séduire par ses smartphones bon marché avec 5% de parts.

Les plus grands gagnants restent Xiaomi et Oppo dont l'évolution sur l'année est fulgurante tandis que toutes les autres marques affichent un recul significatif (-31% pour Samsung et -11% pour Apple).

Reste que les chiffres de Canalys se basent sur les livraisons expédiées depuis les usines des constructeurs et ne tiennent pas compte des ventes réelles. Malgré tout, cela donne un bon indicateur de l'état du marché.