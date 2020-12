Les smartphones Xiaomi Mi 10 Pro, Motorola RAZR et OnePlus 8 Pro à prix cassé !!!

Le bon plan du jour concerne le smartphone Xiaomi Mi 10 Pro qui est équipé d'un écran Super AMOLED de 6,67 pouces avec une définition de 2340 pixels x 1080 pixels. La fréquence d'affichage est de 90 Hz. Ce Mi 10 Pro exploite un SoC Snapdragon 865 avec 8 Go de RAM et de 256 Go d'espace de stockage interne, non extensible.

À l'arrière du smartphone se trouve un quadruple capteur photo avec un module principal de 108 mégapixels et trois autres modules de 8, 12 et 20 mégapixels. Le capteur photo frontal est de 20 mégapixels. Enfin, il est alimenté par une batterie Li-Po de 4500 mAh et est compatible à la recharge sans fil et à la charge rapide 65 Watts.

Vous pourrez profiter du Xiaomi Mi 10 Pro 256 Go à 699 € au lieu de 999 € chez Rue Du Commerce !





Continuons avec le smartphone pliable Motorola RAZR 2019 qui est le premier modèle du marché à proposer un format clapet avec un affichage secondaire extérieur. L'affichage interne mesure 6,2 pouces avec dalle pOLED et résolution 2142 x 876 pixels, dans un format très allongé 21:9.

L'écran extérieur est OLED de petite taille (2,7 pouces) pour afficher les notifications et les appels. Le Motorola Razr exploite un SoC Snapdragon 710 avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage et embarque un capteur photo 5 mégapixels pour les selfies et 16 mégapixels f/1,7 sur sa face externe.

La batterie de 2510 mAh peut être rechargée grâce à la fonction TurboPower 15W et le smartphone est waterproof.

Le smartphone Motorola RAZR 2019 est à seulement 859 € au lieu de 1699 € chez Rue Du Commerce !!





Enfin, le OnePlus 8 Pro propose un écran AMOLED de 6,78 pouces avec une résolution de 512 ppi. Le taux de rafraîchissement de 120 Hz. Ce 8 Pro est équipé d'un SoC Snapdragon 865 accompagné de 8 à 12 Go de RAM et 128 à 256 Go d'espace de stockage interne.

Pour la la photographie, le OnePlus dispose d'un capteur frontal de 16 mégapixels et à l'arrière on retrouve quadruple capteur photo avec un module principal de 48 mégapixels, un module ultra grand angle de 48 mégapixels, un module téléobjectif de 8 mégapixels et un module avec filtre de couleur 5 mégapixels. Enfin, le OnePlus 8 Pro est alimenté par une batterie de 4500 mAh avec charge rapide et charge sans fil.

Le smartphone OnePlus 8 Pro est à 699 € au lieu de 899 € chez Amazon.





