Snapchat grimpe à 218 millions d'utilisateurs par jour

Le nombre d'utilisateurs actifs par jour de Snapchat a augmenté de 8 millions au cours du quatrième trimestre 2019 et atteint un total de 218 millions. Sur l'ensemble de l'année 2019, Snapchat a enregistré une progression de 31 millions d'utilisateurs quotidiens.

C'est un constat bien différent de celui de l'année 2018 où Snapchat avait connu une baisse de son nombre d'utilisateurs actifs par jour. La barre a notamment été redressée à la faveur de la sortie d'une application Android de meilleure facture.

Le groupe Snap, qui est propriétaire de l'application de messagerie et partage de contenus éphémères, a réduit ses pertes en 2019, même si elles sont encore au-dessus du milliard de dollars.

Patron de Snap, Evan Spiegel affiche sa confiance pour " une croissance et une rentabilité à long terme. " Il souligne des objectifs pour de " véritables amitiés sur Snapchat ", des investissements dans la réalité augmentée et les contenus, l'élargissement à une plus ample communauté mondiale.

Evan Spiegel estime que la plateforme est encore " extrêmement sous-monétisée ", en comparaison notamment aux niveaux élevés d'engagement observés. Sans compter sa jeune audience qu'affectionne les annonceurs. Cela laisse augurer qu'en 2020, les produits publicitaires et la stratégie de Snapchat vont encore évoluer.