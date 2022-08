Snapchat : les parents peuvent voir avec qui leurs enfants discutent

Service de messagerie et réseau social populaire chez les adolescents, Snapchat avait annoncé fin 2021 le développement d'outils de contrôle parental pour son application. À l'époque, Snapchat avait évoqué une meilleure information pour les parents afin de les aider à protéger leurs enfants, sans compromettre leur vie privée ou la sécurité de leurs données, et dans le respect de la législation.

Ces outils in-app sont aujourd'hui lancés sous l'égide du Family Center et pour lequel des fonctionnalités seront progressivement ajoutées. Pour une mise en œuvre, les parties concernées doivent accepter une invitation du Family Center.

" Family Center permettra aux parents de mieux savoir avec qui leurs enfants sont amis sur Snapchat ainsi que les personnes avec qui ils communiquent, sans révéler la substance de ces conversations ", écrit Snapchat.

Family Center avec un commun accord

Après configuration, les parents auront la possibilité de voir les amis avec lesquels les adolescents ont envoyé des messages, photos ou vidéos au cours des sept derniers jours, et sans donc être en mesure de voir le contenu des conversations (Snaps et messages).

Les parents pourront consulter une liste complète des amis actuels de leurs adolescents. Ultérieurement, ils pourront voir facilement les nouveaux amis. Les parents pourront en outre signaler facilement et confidentiellement des comptes jugés suspects.

Il est par ailleurs précisé que les adolescents ayant opté pour Family Center pourront également voir ce que leurs parents voient. " Notre objectif était de créer un ensemble d'outils conçus pour refléter la dynamique des relations réelles et favoriser la collaboration et la confiance entre les parents et les adolescents. "