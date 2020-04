Snapchat : le nombre d'utilisateurs par jour grimpe en flèche

Snapchat atteint 229 millions d'utilisateurs actifs par jour. Onze millions de nouveaux utilisateurs sur le premier trimestre et une progression de 20 % sur un an.

Le nombre d'utilisateurs actifs par jour de Snapchat a progressé de 11 millions au cours du premier trimestre pour atteindre un total de 229 millions. À l'échelle d'une année, c'est une progression de 20 % pour le nombre d'utilisateurs quotidiens.

Une telle progression de 20 % est l'une des plus importantes jamais rapportées par Snapchat depuis la publication de ses résultats suite à son entrée en Bourse. Patron de Snap, qui est le propriétaire de l'application de messagerie avec ses filtres et son contenu éphémère, Evan Spiegel fait sans véritable surprise allusion au contexte actuel.

" Snapchat aide les gens à rester proches de leurs amis et famille lorsqu'ils sont séparés physiquement, et je suis fier de notre équipe qui surmonte les nombreux défis du travail à domicile pendant cette période, tout en continuant à développer notre entreprise et à soutenir ceux qui sont touchés par le Covid-19. "



Au cours de la dernière semaine de mars, la communication entre amis via Snapchat a augmenté de plus de 30 % par rapport à la dernière semaine de janvier. L'augmentation a été de plus de 50 % dans les zones les plus touchées par le coronavirus.

" Nous constatons des volumes de communication soutenus sur notre service qui éclipsent les pics que nous observons pendant les grandes vacances. "

Facebook a par exemple alerté d'un impact négatif de la pandémie de coronavirus pour ses revenus publicitaires en dépit d'une forte augmentation des usages. De la même manière, Snap n'est logiquement pas épargné, mais souligne ses deux bons mois de janvier et février.

" Alors que de nombreux budgets publicitaires ont diminué en raison du Covid-19, nous avons connu des taux de croissance élevés des revenus au cours des deux premiers mois du trimestre, ce qui a compensé notre croissance plus faible en mars. "

Au premier trimestre, les revenus de Snap ont atteint 462 millions de dollars, soit une progression de 44 % sur un an (561 millions de dollars au quatrième trimestre 2019).