Snapchat lance Spotlight pour concurrencer TikTok

Les Stories éphémères à la Snapchat ont fait nombre d'émules, et encore récemment avec Fleets de Twitter. C'est au tour de Snapchat de s'inspirer de la concurrence et en l'occurrence de TikTok avec l'introduction de Spotlight.

Au sein d'une section de Snapchat, Spotlight est présenté comme une plateforme de divertissement et de créativité à l'esprit fun et positif. Elle s'articule autour de Snaps qui sont des vidéos verticales d'une durée de jusqu'à 60 secondes.

De tels Snaps doivent obligatoirement être des vidéos avec du son et le format vertical est une règle à respecter. Les images fixes ou le simple texte sont par exemple proscrits et n'apparaîtront pas dans Spotlight. Les outils de créativité de Snapchat sont à disposition, ainsi que sa bibliothèque de musique sous licence.

Les commentaires publics ne sont pas autorisés

Le contenu diffusé dans Spotlight peut faire l'objet d'une modération avant partage et fait l'impasse sur les commentaires publics. Une absence de commentaires publics qui est un élément différenciant par rapport à TikTok. Un algorithme est à la manœuvre pour faire remonter les contenus les plus susceptibles de coller aux goûts de l'utilisateur, ce qui pour le coup est un point fort de TikTok.

Dans le but d'inciter à la publication de contenus, Snapchat a prévu de répartir un million de dollars par jour jusqu'à la fin de l'année entre les créateurs les plus créatifs et populaires. Snapchat prévient que seul " un petit pourcentage " de créateurs publiant des Snaps dans Spotlight percevront des paiements.



Spotlight fait pour le moment l'objet d'un lancement dans un total de 11 pays parmi lesquels les États-Unis, le Canada, le Royaume-Uni, l'Allemagne et la France. Au troisième trimestre, Snapchat revendique 249 millions d'utilisateurs actifs par jour (+18 % sur un an), mais une perte nette de l'ordre de 200 millions de dollars.