Snapchat arrive enfin sur le Web

Une version web de la messagerie Snapchat qui conserve son aspect éphémère est annoncée. Pour une utilisation sur ordinateur et plus seulement sur smartphone.

Après des années en tant qu'application exclusivement sur mobile, le service de messagerie Snapchat débarque dans une version pour le Web. Il sera ainsi possible de discuter avec des amis depuis l'ordinateur et le navigateur, sans besoin du smartphone.

Snapchat for Web (web.snapchat.com) propose de lancer des appels ou reprendre des conversations déjà en cours sur mobile par texte ou vidéo, que ce soit à deux ou en groupe. Les fonctionnalités Chat Reactions et Chat Reply sont de la partie, et ultérieurement les Lenses pour la réalité augmentée.

Cela réduit tout de même le champ des possibilités par rapport à l'application mobile. Profiter de ce plus grand confort d'utilisation avec Snapchat n'est en outre pas disponible immédiatement pour tous. Le lancement de Snapchat for Web concerne d'abord les abonnés payants Snapchat+ aux États-Unis, Canada et Royaume-Uni.

Un plus temporaire pour les abonnés Snapchat+

Les utilisateurs de Snapchat en Australie et Nouvelle-Zélande sont également concernés. Pour autant, c'est l'ensemble de la communauté Snapchat à travers le monde qui aura accès au final à Snapchat for Web. À noter que seul le navigateur Chrome est pris en charge pour les débuts de la version web.

" Chaque jour, 332 millions de personnes ouvrent Snapchat sur leur smartphone et, grâce à notre caméra, peuvent entamer des conversations avec leurs vrais amis. Aujourd'hui, nous lançons Snapchat for Web, un nouveau moyen pour notre communauté de rester en contact via notre webcam lorsqu'ils sont devant leur ordinateur ", écrit Snapchat.

La version web de Snapchat arrive en retard par rapport à WhatsApp de Meta, Discord ou encore Telegram pour une disponibilité sur l'ordinateur. Selon Snap, plus de 100 millions d'utilisateurs de Snapchat ont recours chaque mois aux appels audio et vidéo.