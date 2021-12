Snapdragon 8 Gen 1 : la caméra frontale activée en permanence inquiète déjà

Avec l'introduction du Snapdragon 8 Gen 1 dans les smartphones haut de gamme prévus pour l'année prochaine, Qualcomm a initié une nouvelle fonctionnalité en parlant de Camera Always On.

Concrètement, cela permettra de laisser la caméra frontale des appareils activée en permanence pour permettre un déblocage plus rapide du téléphone via la reconnaissance faciale. Il ne sera plus nécessaire de prendre son terminal en main ou de toucher l'écran pour activer la caméra et lancer le déverrouillage.

Mieux encore, il sera possible de détecter le regard de l'utilisateur pour allumer automatiquement le téléphone en le regardant, encore une fois sans avoir à le manipuler.

Qualcomm essaie de rassurer sur les bienfaits de cette technologie en évoquant des scénarios parfois alambiqués et en tentant de mettre en avant la sécurité. Le smartphone pourrait ainsi automatiquement se verrouiller s'il ne repère plus le visage de l'utilisateur, l'écran s'éteindre automatiquement si le capteur repère un autre visage par-dessus l'épaule du propriétaire lors de la lecture de messages ou d'accès à des sites Internet sécurisés, il sera même possible de camoufler automatiquement certaines parties de l'écran lorsque l'on souhaite regarder son smartphone à deux ou plus.

La marque tente de rassurer également sur le respect de la vie privée en indiquant que les données ne quittent jamais le Sensing Hub sécurisé... Mais dans les faits, chacun sait très bien qu'il faut s'attendre à des fuites de données et à la mise en place de malwares qui permettront d'exploiter cette fonctionnalité.