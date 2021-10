SNCF : bientôt des films en streaming sur les lignes TGV Inoui

La SNCF s'est lancée dans un vaste programme d'embellissement et de modenisation de ses lignes TGV Inoui, et proposera prochainement des films en streaming.

Lorsqu'un utilisateur prend un TGV Inoui, il peut désormais bénéficier d'un ensemble de nouveaux services dont certains connectés.

La SNCF a annoncé qu'il est désormais possible de profiter d'un catalogue de films en streaming sur ses lignes TGV Inoui. Une offre qui est proposée à l'ensemble des passagers depuis cet été et qui a subit un déploiement progressif sur la totalité des lignes TGV.

Les usagers peuvent accéder aux films ainsi proposés depuis leurs smartphone, PC portable ou tablette, une plateforme de jeux, un kiosque et podcasts sont également de la partie.

Jusqu'à présent, la SNCF proposait déjà quelques contenus via sa plateforme TGV Inoui, mais ces derniers sont stockés sur des serveurs distants et le débit de la connexion à Internet proposée n'est à la fois ni suffisamment élevé ni même stable pour proposer des films en streaming.

Désormais, les contenus ainsi mis en avant sont stockés directement à bord des trains et proposés via une connexion locale. Le tout est accessible depuis le portail TGV que l'on connait déjà et qui permet d'accéder au WiFi à bord du train.

L'offre est annoncée comme gratuite pour tous les voyageurs, mais devrait malgré tout être segmentée selon plusieurs profils "loisir", "Famille" ou "Pro", en fonction du billet acheté.