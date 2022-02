SNCF Connect : le gouvernement demande des correctifs au plus vite

Le 25 janvier dernier, la nouvelle application de la SNCF a été lancée. Baptisée SNCF Connect, elle se présente comme un service tout-en-un pour simplifier le voyage en train et tous les déplacements en France.

L'application sur mobile - et site dédié - associe Oui.sncf et l'Assistant SNCF avec de nouvelles fonctionnalités. Parmi celles-ci, l'achat simplifié de billets, de cartes ou d'abonnements, la gestion de l'après-vente, l'intégration des itinéraires du quotidien, l'information tout au long du parcours avec des informations en temps réel.

Selon la SCNF, une moyenne de 400 000 billets par jour ont été vendus depuis le lancement de SCNF Connect, et avec 2,6 millions de visites quotidiennes sur le site ou l'application. Entre 6 000 et 10 000 demandes par jour sont faites au service de relation client, dont 20 % via le nouveau service de conversation dans l'application.

L'application rencontre un mécontentement à rebours de l'objectif de simplification visé, avec notamment une navigation et le champ de recherche unique avec IA qui perturbent les utilisateurs, des difficultés pour retrouver des billets achetés, des soucis de lisibilité de QR Code des billets ou encore des itinéraires jugés farfelus. Même le mode sombre ne séduit pas...

Du mieux d'ici février à mars

Invité politique dimanche sur la chaîne CNews, le ministre délégué aux Transports Jean-Baptiste Djebbari a déclaré que la transition vers l'application SNCF Connect qui offre beaucoup plus de fonctionnalités était nécessaire. Il a ajouté avoir demandé à la SNCF de résoudre les dysfonctionnements dans un délai le plus court possible.

" La SNCF s'est engagée. […] Ils ont mobilisé par exemple plus de 30 % d'effectifs pour répondre au téléphone à un certain nombre de requêtes. C'est une transition et toutes les transitions sont parfois un peu compliquées. "

Dans un communiqué , la SNCF tente de faire amende honorable en faisant le point sur certaines doléances. Une cinquantaine de modifications ont déjà été apportées, comme pour la lisibilité du QR Code, tandis qu'une centaine d'autres vont progressivement suivre au cours des prochaines semaines, avec par exemple la possibilité de mettre les billets dans le Wallet sur iOS et les justificatifs TER en mars.