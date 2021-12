Sniper Elite 5 : une bande annonce et une sortie Day one dans le Xbox Game Pass

La franchise Sniper Elite a gagné en popularité ces dernières années et s'apprête à revenir avec un 5e volet.

Sniper Elite va prochainement revenir avec Sniper Elite 5, quatre ans après le dernier épisode. L'occasion pour la franchise de Revellion de s'installer en France puisque le volet couvrira une partie de la Seconde Guerre Mondiale, en 1944 dans des missions qui se dérouleront en France.

On retrouvera ainsi ce qui fait le succès de la franchise : infiltration, préparation des missions, mais surtout X-Ray Kill Cam et ralentis.

Rebellion a également annoncé que le titre sortira l'année prochaine sur toutes les plateformes PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series. Il sera également directement intégré au Xbox Game Pass dès sa sortie et sera ainsi accessible sans surcout pour les abonnés du service.