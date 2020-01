Soldes Amazon : l'aspirateur robot Roomba 960 à 399 € au lieu de 649 € ! Mais aussi des Roborock, Alfawise,..

Le bon plan du jour concerne l'aspirateur robot Roomba 960 de la marque iRobot qui est proposé à 399,00 € au lieu de 649,00 € sur la plateforme d'e-commerce Amazon.

Si vous ne souhaitez plus perdre votre énergie à passer l'aspirateur vous-même, le robot aspirateur est la solution idéale pour vous. Ce produit va s'occuper de nettoyer les sols de votre maison sans votre aide, et vous n'aurez même pas besoin de l'assister grâce à son autonomie.

La marque iRobot est l'une des plus connues dans ce secteur et aujourd'hui nous vous présentons son modèle Roomba 960 qui est en promotion à seulement 399 € chez Amazon.

Ce petit robot aspirateur vous propose un système de nettoyage en 3 étapes pour nettoyer plus en profondeur les poussières et saletés qui pourraient se retrouver chez vous. Il est même performant pour aspirer les poils d'animaux. iRobot a inclut dans ce modèle des capteurs de poussières, Dirt Detect, pour détecter les endroits les plus poussièreux dans le but d'adapter sa puissance d'aspiration. Son système de nettoyage est décrété comme étant 5 fois plus puissant que son prédécesseur le Roomba 600.

Grâce à une technologie de localisation virtuelle qui lui permet de naviguer facilement entre les obstacles, Roomba 900 est de plus autonome et n'aura pas besoin de vous pour éviter de tomber dans les escaliers. Son autonomie est de 75 minutes, il est donc recommandé d'utiliser ce robot pour une surface allant jusqu'à 185 m² au maximum, sachant qu'il pourra venir se recharger en cas de manque d'autonomie.

Le robot aspirateur Roomba 960 de chez iRobot est actuellement proposé à 399,00 € au lieu de 649,00 € chez Amazon.





