Soldes d’hiver : comment réaliser les meilleures affaires ? La liste des produits à surveiller.

À l’approche des soldes d’hiver, les bonnes affaires se font sentir. Découvrez ainsi, d’après une étude Idéalo, à quel moment acheter au meilleur prix et le top 30 des produits les plus surveillés par les internautes.

À l’approche des soldes d’hiver, une étude réalisé par Idéalo a été menée sur les produits les plus recherchés pendant cette période. En comparant l’évolution des prix, il a été possible de déterminer le moment le plus propice pour acheter au meilleur prix. Le comparateur dévoile ainsi le top 10 des produits les moins chers en janvier, mais aussi le top 30 des articles les plus surveillés par les internautes.

Concernant les 10 produits les moins chers de janvier, on retrouve en tête les équipements high tech et électroménagers. Les vidéoprojecteurs sont ainsi les grands gagnants, environ 24% moins chers que pendant le mois de juillet. Suivent derrière les écrans PC avec -17%, les téléviseurs à -15%, les plaques de cuisson et les fours à -12%, les mixeurs à -11%, les lunettes VR à -10%, les hottes aspirantes à -6% et les lave-vaisselle et lave-linge à respectivement -4% et -3%.

En se basant sur les alertes de prix, en base 100, par produit sur idealo.fr, il a été possible d’identifier 30 produits. Il en ressort que les Français restent très attentifs sur les produits high-tech, de loisirs et le gros électroménager.

Ce sont donc les Apple AirPods Pro qui remportent le titre de produit le plus surveillé, loin devant le Xiaomi Redmi Note 9 Pro qui occupe la deuxième place suivie de près par l’iPhone 11 64 Go.

Passons maintenant aux prix des produits phares des soldes d’hiver avec en tête très loin devant, les smartphones. Ceux-ci sont très appréciés pendant cette période, cependant, comme le montre le tableau ci-dessous, les prix grimpent de 4% en moyenne pendant cette période. Suivent derrière les baskets qui elles sont en moyenne 21% moins chères, de bonnes affaires sont donc à réaliser tout comme pour les téléviseurs en moyenne 13 % moins chers.

Mais alors, quand acheter ?

Après une analyse et une comparaison des variations de prix des produits les plus populaires, idealo a conclu que c’est la dernière semaine qui permet de réaliser les meilleures affaires ce qui reste dans la logique bien que certains produits fassent exception comme le montre le tableau ci-dessous.

En effet, toutes les catégories de produits ne sont pas remisées au maximum lors de la fin des soldes et les écarts de prix sont parfois importants d’une semaine à l’autre. Le plus gros écart concerne les appareils photo hybrides avec 14 % d’écart, soit tout de même 68 € de différence. On retrouve également 13% pour les enceintes et 12% pour les aspirateurs. Des variations de prix extrêmement importantes pour un simple écart d’une semaine.

En conclusion, la première semaine des soldes d’hiver est la mieux adaptée pour les téléviseurs, mais aussi les enceintes. Pendant la deuxième semaine, concentrez-vous sur les smartphones, réfrigérateurs, et chaussures de randonnée pour enfin la troisième semaine acheter des chaussures de running, un casque audio ou encore une tablette.

Pour rappel, les soldes d'hiver 2021 se dérouleront du mercredi 20 janvier au mardi 16 février 2021 dans l'ensemble des départements de France métropolitaine, ainsi qu'en Guadeloupe et en Martinique.