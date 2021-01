Soldes d’hiver OVH : jusqu’à 85% de réduction !

OVH a lancé une nouvelle vague de promotion pour les soldes, avec des réductions allant jusqu’à 85% ! Une réelle occasion de faire de bonnes affaires.

Voici une liste non exhaustive des promotions que vous pouvez retrouver sur leur page dédiée.

Serveurs dédiés :

Rise-LE-1 à 47,49 € au lieu de 59,99 € HT/mois équipé d’un Intel Xeon E5-2650v2, 8 c/16 t - 2,60 GHz/3,40 GHz, 4 x 2 To HDD SATA Soft RAID, 64 Go DDR3 ECC 1600 MHz et 500 Mbit/s de bande passante

Rise-LE-2 à 47,49 € au lieu de 59,99 € HT/mois équipé d’un Intel Xeon E5-2650v2, 8 c/16 t - 2,60 GHz/3,40 GHz, 2 x 480 Go SSD Soft RAID, 64 Go DDR3 ECC 1600 MHz et 500 Mbit/s de bande passante

Game-1 à 72,67 € au lieu de 89,99 € HT/mois avec une AMD Ryzen 5 3600X, 6 c/12 t - 3,80 GHz/4,40 GHz, 2 x 500 Go SSD NVMe Soft RAID, 32 Go DDR4 ECC 2666 MHz et 1 Gbit/s de bande passante

Game-2 à 104,97 € au lieu de 129,99 € HT/mois embarque un AMD Ryzen 7 3800X, 8 c/16 t - 3,90 GHz/4,50 GHz, 2 x 960 Go SSD NVMe Soft RAID, 64 Go DDR4 ECC 2666 MHz et 1 Gbit/s de bande passante

Infra-2-LE à 91,19 € au lieu de 119,99 € HT/mois embarque un AMD Ryzen 7 3700 PRO, 8 c/16 t - 3,60 GHz/4,40 GHz, 3 x 4 To HDD SATA Soft RAID, 32 Go DDR4 ECC 2666 MHz et 1 Gbit/s de bande passante

Les serveurs SYS-LE-1 et SYS-LE-2 à 34,99 € au lieu de 49,99 € HT/mois avec un Intel Xeon D-1521, 4 c/8 t - 2,40 GHz/2,70 GHz, 2 x 4 To HDD SATA Soft RAID ou 2 x 800 Go SSD Soft RAID , 64 Go DDR4 ECC 2133 MHz et 500 Mbit/s de bande passante.

Passons maintenant aux serveurs privés virtuels (VPS). Le service VPS Value est à 4 € au lieu de 5 € ht/mois incluant 1 vCore, 2Go de RAM, 40 Go SSD et 250 Mbit/s de bande passante en plus de l’option de sauvegarde automatisée qui est offerte pendant 1 mois. Il existe également 3 autres formules, VPS Essential, VPS Comfort et VPS Elite qui permettent d’améliorer ces performances. passant de 1 à 8 vCore, de 2Go de RAM à 32 Go de RAM, de 40 Go de SSD à 640 Go de SSD et de 250 Mbit/s de bande passante à 2 Gbit/s de bande passante.

Les offres public cloud sont également en promotion, et vous pouvez bénéficier 150 € offert avec le code WS2021.

Les solutions Saas & Paas sont également en promotion, avec les services Serveur NextCloud à 22,50 € au lieu de 25 € ht/mois, OnlyOffice Workspace à 503 € au lieu de 1006 € ht/an, Essentiel CRM à 11,25 € au lieu de 12,50 € ht/mois, et Talkspirit la plateforme collaborative tout-en-un à 3,60 € au lieu de 5 € ht/mois.

Enfin, le nom de domaine .BLOG bénéficie de 70 % de réduction passant de 18,19 € à 5,49 € et les noms de domaines .EU,.ART et .BIZ sont tous à 1,99 € avec des réduction allant de 72% à 85 %. Pour les hébergement personnels, la solution hébergement perso est également en promotion à 2,09 € au lieu de 2,99 € ht/mois.

Pour finir, les packs SMS Pro bénéficient de 17% de réduction, de 1000 à 50 000 crédits avec des tarifs mensuels entre 49,80 € ht/mois et 2490 € ht/mois.

Retrouvez l’intégralité des offres sur la page officielle du site OVH.