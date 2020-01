Bon plan : les écouteurs GT1 Plus, le Asus ZenFone Max Plus M1 ou la Creality CR10V2

Les soldes ont ainsi débuté chez TomTop avec des produits à prix réduit !

Les GT1 Plus de Haylou sont une déclinaison des très populaires Xiaomi Airbuds. Il s'agit d'écouteurs intra-auriculaires bluetooth 5.0 true wireless. Ils disposent d'une puce Wualcomm QCC3020 et d'un boitier embarquant une batterie permettant de les recharger jusqu'à 4 fois. Ils sont actuellement proposés à seulement 22,77 €.

Le ZenFone Max Plus M1 d'Asus est un smartphone très accessible qui propose un écran de 5,7 pouces Full HD+ (2160x1080 pixels), un SoC mediatek MR6750T à 8 coeurs cadencés à 1,5 GHz associé à 4 Go de RAM et 64 Go de stockage extensible à 256 Go via un port SD. Il dispose d'un double port SIM, d'un double capteur photo 16+8 MP et d'un lecteur d'empreintes digitales. Il est actuellement proposé à 81,98 €

Enfin, l'imprimante CR10V2 de Creality est une référence dans l'impression 3D. Elle propose un grand volume d'impression de 31x31x40 cm et se présente comme une référence dans le domaine. Elle dispose d'un cadre aluminium renforcé pour plus de stabilité, d'un plateau chauffant jusqu'à 110 degrés, d'une tête type V6 avec buse MK10 et d'un extrudeur en métal. Elle propose des impressions avec une résolution de 0.1 mm par hauteur de couche. En outre, elle dispose d'une carte mère dotée de drivers TMC 2208 avec fonction Stealthchop pour des moteurs inaudibles pendant l'impression. Elle est actuellement proposée à 382,61 €.