Solidarité Numérique pour l'aide dans les démarches numériques

Avec le soutien du Secrétariat d'État chargé du Numérique, les acteurs de la médiation numérique engagés dans l'inclusion numérique et la formation aux usages du numérique lancent une plateforme Solidarite-numerique.fr.

Estampillée " Centre d'aide pour les démarches en ligne essentielles ", cette plateforme vise à offrir une aide et un accompagnement dans les démarches en ligne quotidiennes. Elle s'adresse en particulier aux Français peu à l'aise avec les outils numériques.

" À peu près 13 millions de Français aujourd'hui, un Français sur cinq, se sent sans aucune capacité numérique, non pas qu'il n'a pas accès à Internet chez lui ou au travail, mais parce qu'il ne sait pas se servir d'Internet et qu'il ne sait pas faire les démarches de base comme se déclarer sur pôle emploi, déclarer ses impôts ", a déclaré Cédric O.

Les médiateurs numériques se mobilisent autour de @laMedNum pour vous accompagner dans vos démarches.

+ de 1200 médiateurs numériques ont répondu à l’appel

+ de 50 tutoriels pour vous former

Rdv sur ?https://t.co/8UhyomXgs2 ☎️01 70 772 372 #SolidaritéNumérique #COVID19 https://t.co/lRh3oQGnQy pic.twitter.com/eS2Wbf9BmK — Cédric O (@cedric_o) March 29, 2020

Le secrétaire d'État en charge du numérique souligne ainsi des tutoriels et des explications. Un numéro (01 70 772 372 ; du lundi au vendredi de 9h à 18h) est en outre mis à disposition. Il permet à un médiateur numérique d'accompagner et expliquer par téléphone comment faire les démarches.

La plateforme aborde plusieurs thématiques globales dans les démarches numériques. En période de confinement et de lutte contre la propagation du Covid-19, c'est un point pour lequel des clés sont données, par exemple pour des outils permettant de rester en contact avec des proches, le télétravail, l'école à la maison, la télémédecine.