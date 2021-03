Sony : la pénurie de PS5 aggravée avec l’accident du Canal de Suez

Bien que le navire ait été récemment débloqué, il semblerait que les cargos en provenance d'Asie accusent déjà un important retard. In fine, les stocks de consoles prévus pour avril et mai 2021 ne seraient pas disponibles dans les temps.

Tout commence le mardi 23 mars 2021, avec un navire Ever Given de 400 mètres de long pesant plus de 200.000 tonnes qui obstrue le Canal de Suez. Bloqué en diagonale, il empêche tous les navires de passer. Face à ce blocage, des centaines de cargos ont été contraints de faire un détour, entraînant un retard de près de 8 jours. Les stocks de PlayStation 5 prévus pour avril et mai 2021 en Europe ne seront donc pas commercialisés dans les temps.

Un événement qui paraît mineur, mais qui devrait participer à l'aggravation de la pénurie de consoles. Sony est touché par la pénurie de puces et voit donc sa production grandement ralentie. Le géant de la console n'est donc pas en mesure de produire plus de PS5 pour répondre à la demande, les ruptures de stock devraient se poursuivre jusqu'à la fin de l'année.