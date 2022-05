Sonic Frontiers sortira bien cette année

SEGA annonçait l'année dernière qu'un nouvel épisode original de Sonic sortirait sur consoles et PC en 2022. Néanmoins, l'inquiétude des fans est palpable : plusieurs mois après l'annonce, on ne sait quasiment rien du jeu et aucune nouvelle n'est venue confirmer l'avancement du projet depuis.

Car en marge d'un trailer, Sonic Frontiers reste un mystère. On sait que le titre souhaite redessiner les contours de l'open world avec un level design misant sur le spectaculaire à même de tirer profit de la vitesse de déplacement du hérisson bleu.

SEGA souhaite rassurer toutefois : lors de l'émission Sonic Official, le social media Manager de la marque a confirmé que Sonic Frontiers arriverait bientôt et que sa sortie était toujours confirmée pour la fin de l'année.

Il se pourrait que le titre soit l'une des grosses présentations du prochain Summer Game Fest cet été.