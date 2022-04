Sonic Origins : la compilation de jeux rétro sortira le 22 juin

Cela fait quasiment un an que SEGA annonçait deux projets autour de sa mascotte la plus emblématique : Sonic. D'un côté la marque préparait Sonic Colors Ultimate sorti en septembre, ainsi que Sonic Origins, une compilation de jeux rétro que l'on attendait finalement plus tôt, compte tenu de la plus grande facilité à réaliser un portage qu'à boucler le développement d'un nouveau jeu.

Après quasiment un an de silence, la fiche de la compilation s'est finalement installée sur le PlayStation Store, avant que SEGA ne confirme les informations.

Sonic Origins sera donc bel et bien une compilation qui regroupera Sonic the Hedgehog, Sonic the Hedgehog 2, Sonic 3, Sonic & Knuckles et Sonic CD. Les jeux seront jouables selon deux modes : classique et anniversaire.

Le mode classique permettra de retrouver les jeux rétro tels qu'ils étaient proposés à leur sortie avec un format d'image similaire et une difficulté originale.

Le mode anniversaire sera pour sa part plus permissif avec des vies illimitées, une définition plus élevée et un format adapté au 16:9.

Les joueurs récolteront des pièces au fil des parties qui permettront d'accéder à une boutique spéciale avec de nouveaux défis à acheter, et des contenus inédits.

La compilation sortira le 22 juin prochain sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch et PC.