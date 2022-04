Sonic Origins : la compilation ou rien

SEGA a plutôt été bien accueilli lors que la marque annonçait l'arrivée, ce 22 juin, de Sonic Origins, une compilation qui rassemble Sonic the Hedgehog, Sonic the Hedgehog 2, Sonic 3, Sonic & Knuckles et Sonic CD.

La compilation vise à sauvegarder les jeux rétro et à proposer un nouveau mode de jeu, baptisé Anniversaire avec des vies illimitées, une définition plus élevée et un format 16:9.

SEGA avait annoncé une foule de bonus à débloquer au fil de la progression et en collectant des pièces. Mais la stratégie de la marque a aujourd'hui de quoi faire grincer des dents.

Première critique soulevée par les joueurs : la déclinaison du titre en deux éditions associée à 3 packs additionnels avec une lecture très complexe des contenus proposés... Pour obtenir l'intégralité du contenu proposé par SEGA, il faudra soit mettre la main sur la version Deluxe ET le pack Dash Pack, soit sur la version standard et les deux autres packs.

Mais en parallèle, SEGA a également annoncé qu'à compter du 20 mai prochain, il ne sera plus possible de mettre la main sur les jeux proposés au sein de sa compilation à l'unité. En clair, pour obtenir l'un des jeux intégrés à Sonic Origins, il faudra obligatoirement passer par l'achat de la compilation.

SEGA ne devrait toutefois pas intervenir sur SEGA AGES proposé sur le Nintendo Switch Online avec pack additionnel, ainsi Sonic et Sonic 2 seront toujours accessibles en version Megadrive.