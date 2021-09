Sonic the Hedgehog : une cartouche Megadrive vendue plus de 400 000 dollars

Goldin Auctions a annoncé sur son compte Twitter qu'un exemplaire de Sonic the Hedgehog en version Sega Genesis avait été vendu pour 430 500 dollars lors d'une enchère.

La cartouche, dans sa boite d'origine ainsi que son enveloppe plastique scellée a été évaluée à 9,4/10 par WATA Games, un état proche de la perfection pour une cartouche datant de 1991.

Il s'agit du jeu de Genesis / Megadrive le plus cher jamais vendu à ce jour. Pourtant la vente relance une polémique de plus en plus vive.

La vente a été organisée une fois de plus par Heritage Auctions, qui avait déjà proposé les jeux NES Super Mario et Zelda les mois derniers qui avaient atteint des records historiques. Toute la problématique vient de la relation ambiguë entre Heritage Auctions et WATA Games qui note la condition des jeux qui sont proposés aux enchères.

Is it a scam? — Yuji Naka / 中 裕司 (@nakayuji) September 21, 2021

La situation est telle que Yuji Naka, le créateur de Sonic a même partagé sur son compte Twitter ses inquiétudes sur le fait qu'il s'agisse là d'une arnaque organisée. Dans tous les cas, il se dit choqué de voir son jeu atteindre de telles sommes.

WATA Games a répondu à la polémique par un communiqué qui explique que la société n'est pas liée avec Heritage Auctions et réfute toute arnaque et les propos relayés par le youtubeur Karl Jobst qui avait allumé la mèche.