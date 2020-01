Sonos : une mise à jour qui bricke les enceintes pour encourager le recyclage

La marque spécialiste du son, Sonos, a récemment lancé un nouveau système auprès des utilisateurs d'ancien matériel qui souhaitent renouveler leur équipement. Baptisé "Recycle Mode", Sonos présente son programme comme "une manière simple et écologique de mettre à niveau votre système Sonos."

Sonos a ainsi déployé en octobre dernier un programme "Trade Up" qui permet aux utilisateurs d'enceintes de première génération (Connect et Play:5) de profiter d'une remise de 30% sur l'achat d'un modèle plus récent. Le programme met en avant le recyclage et les économies réalisées sur les frais d'envoi.

Car pour économiser, Sonos ne récupère pas directement les anciens produits, mais déploie une mise à jour "Mode recyclage" sur les enceintes qui se mettent automatiquement et inexorablement en mode hors service au bout de 21 jours. C'est alors à l'utilisateur de se débarrasser de son enceinte et de jouer le jeu du recyclage en trouvant un point de collecte pour déposer son matériel.

Sonos indique que le système est "plus écologique que de l'envoyer à Sonos", ajoutant "Pour les clients qui choisissent le programme Trade Up pour passer à de nouveaux produits, nous avons pensé que l’action la plus responsable n’était pas de les réintroduire auprès de nouveaux clients, qui peuvent ne pas connaitre le contexte de ces produits de plus de 10 ans, et qui pourraient ne pas pouvoir délivrer l’expérience Sonos qu’ils attendent."

Il est donc convenu chez Sonos que des enceintes qui fonctionnent parfaitement, mais qui ne sont plus au gout de l'utilisateur peuvent ainsi être détruites et volontairement bloquées plutôt que réutilisées, dessinant ainsi une idée assez ironique du recyclage...