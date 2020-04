Sonos lance son propre service de radio en streaming gratuit

Via une mise à jour de l'application, plus de 10 millions de foyers dans le monde équipés d'enceintes Sonos vont pouvoir bénéficier en exclusivité d'un service de radio en streaming avec une nouvelle organisation.

Sonos Radio rassemble plus de 60 000 stations locales et internationales issues de multiples partenaires de streaming. Parmi ces partenaires, des noms connus comme TuneIn et iHeartRadio. Une programmation originale est également de la partie.

Les programmes originaux sont disponibles à partir d'aujourd'hui dans cinq pays (États-Unis, Canada, Royaume-Uni, Irlande et Australie). Pour d'autres pays comme la France, ils suivront " prochainement. "

La programmation originale s'articule autour Sonos Sound System (sélections musicales par l'équipe Sonos, informations sur les sorties, émission hebdomadaire animée par un artiste invité), Artist Stations (programmations d'artistes) et Sonos Stations (stations thématiques selon les genres préférés des utilisateurs).

Sonos Sound System et Artist Stations sont sans publicité, tandis que Sonos Stations est avec de la publicité. Sonos s'épargne de difficiles tractations pour l'obtention d'accords de licence en s'appuyant sur Napster.