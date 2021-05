Sony abandonnerait les appareils photo type Reflex

Les Reflex Sony ne résisteront pas à l'évolution du marché de la photographie. Si la firme nippone domine le segment des appareils hybrides, son maintien sur celui des reflex semble désormais abandonné.

Le site SonyAlpha Rumors a noté que les références de reflex avec monture A ont disparu du site internet du fabricant depuis plusieurs jours ou bien sont indiquées comme indisponibles, avec une invitation à se tourner vers d'autres modèles.

Les modèles A68, A77 II et le dernier-né (en 2019) A99 II ne sont ainsi plus directement disponibles et il faudra sans doute se tourner vers les quelques revendeurs les ayant encore en stock pour les acquérir.

La firme s'était lancée sur ce terrain en 2006 en misant sur certaines particularités (pas de viseur optique, un système de miroir différent de la concurrence) mais le segment, très exigeant, est naturellement difficile d'accès.

Le marché des appareils hybrides est plus favorable à Sony qui s'y positionne en leader et sur lequel le groupe devrait totalement concentrer ses efforts, alors que la tendance générale du marché est devenue plus favorable à cette catégorie d'appareils photo.