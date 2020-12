Sony : déjà une PlayStation 5 Pro en préparation avec 2 GPU ?

La PS5 souffre toujours de ruptures de stock que les regards se tournent déjà vers la prochaine console de Sony qui pourrait, selon les premières rumeurs être une PS5 Pro à base de 2 GPU.

Sony pourrait être en train de préparer une nouvelle variante de sa PlayStation 5 : une version Pro qui embarquerait non plus 1 mais 2 GPUs. La rumeur est partie d'un brevet enregistré par Sony Interactive Entertainment au début de l'année 2019.

Le document qui a été publié récemment met en avant une console de jeu évolutive avec un second GPU, le tout étant orienté vers le haut de gamme. On évoque également davantage de mémoire vive et de nouvelles fonctionnalités exclusives...

Le brevet met également l'accent sur les capacités en Cloud Gaming de la console : on pourrait ainsi voir un GPU se charger des calculs standard tandis que l'autre communiquerait avec les serveurs pour transcoder des flux et les intégrer au contenu du joueur, proposant ainsi un mix de calcul local et distant pour une qualité d'image décuplée.

L'idée d'une PS5 pro ne fait pas grand doute chez Sony mais l'orientation à deux GPU pose actuellement problème : la marque n'arrive pas encore à produire assez de machines pour répondre à la demande, la sortie d'une console de ce type qui consomme davantage de composants clés pourrait nuire à la stratégie de Sony dans le cadre d'une sortie immédiate. C'est pourquoi, si PlayStation 5 il y a, ce ne sera pas avant 2 à 4 ans.