Sony dévoile un accessoire pour Dualshock 4

On n'attendait pas vraiment Sony sur ce terrain puisque la marque prépare la sortie de sa PlayStation 5 et d'une nouvelle génération de contrôleurs, et pourtant la firme nippone vient d'annoncer la sortie d'un accessoire venant se fixer sur le Dualshock 4 pour lui apporter quelques fonctionnalités.

Il s'agit d'un module équipé d'un écran OLED et de deux touches tactiles programmables qui vient se greffer sous la manette. Sony indique que le module vise à "améliorer votre gameplay en vous offrant une versatilité et des performances accrues sans aucun compromis côté confort".

Il est possible de paramétrer les deux touches tactiles pour leur associer jusqu'à 16 actions avec l'enregistrement de trois profils différents. L'écran OLED pour sa part sert à indiquer quel profil est sélectionné et résume les touches attribuées. On pourra ainsi enregistrer des macros à la volée dès le 14 février en Europe. L'accessoire est annoncé au prix de 29,99€.