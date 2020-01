Sony dévoile les jeux les plus téléchargés sur PlayStation Store en 2019

Sony dresse le bilan de l'année 2019 concernant son PlayStation Store et nous livre ainsi divers Tops des jeux les plus téléchargés sur l'année.

Et comme depuis plusieurs années déjà, c'est GTA V que l'on retrouve en tête du top en Europe, et en 4e position aux USA. Le titre de Rockstar continue d'exploser des chiffres de popularité, et ce malgré les années... Le titre a dépassé le cap des 115 millions de ventes en novembre dernier, et les choses ne vont pas s'arrêter là puisque Rockstar continue d'alimenter le mode online de son jeu avec des contenus toujours plus denses.

Voici donc le top 20 des jeux payants les plus téléchargés du PS Store en Europe :



Le même top pour les USA :

Call of Duty : Modern Warfare Minecraft NBA 2K19 Grand Theft Auto V NBA 2K20 Tom Clancy's Rainbow Six Siege Madden NFL 20 Star Wars : Battlefront II Tom Clancy's The Division 2 Days Gone Star Wars Jedi : Fallen Order Borderlands 3 MLB The Show 19 World War Z God of War Mortal Kombat 11 Rocket League The Witcher 3 : Wild Hunt - Complete Edition The Forest Marvel's Spider-Man



Sony aime rappeler que sa console gère également la réalité virtuelle en dressant un Top 10 des jeux VR les plus téléchargés de l'année avec pour l'Europe :

Beat Saber Blood & Truth Job Simulator SUPERHOT VR Creed : Rise to Glory Astro Bot Rescue Mission Until Dawn : Rush of Blood Arizona Sunshine Farpoint Rick and Morty : Virtual Rick-ality



Et pour les USA :