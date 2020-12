Sony : une étude met en avant l'intérêt des joueurs pour les jeux en solo

Alors que les jeux multijoueurs s'imposent comme les plus populaires ces dernières années, une étude menée auprès des joueurs PlayStation met en avant l'envie d'un retour des jeux solo.

Le nombre de jeux vidéo proposant une campagne solo a drastiquement diminué ces dernières années au profit de jeux compétitifs en ligne, bien souvent multijoueurs. Pourtant, il ressort d'une étude menée auprès des joueurs PlayStation que le marché souhaite en revenir aux jeux en solo.

L'étude en question a été récupérée par Vice et a été menée par le groupe PlayStation. Il apparait ainsi que les joueurs passent de plus en plus de temps sur les jeux en solo plutôt qu'en multijoueurs.

Les résultats font écho aux paroles de Jim Ryan, président de PlayStation qui évoquait l'année dernière se montrer plutôt satisfait du nombre de jeux en solo proposés par la PS4, rappelant qu'ils constituaient un pilier central pour l'écosystème PlayStation.

Reste que l'étude met en avant quelques points de progression pour les jeux en solo qu'il convient d'explorer pour rassurer les joueurs. Se détachent ainsi quatre volets principaux :