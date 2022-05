Sony évoque la fin de la PlayStation 4

Lors de la présentation de la PS5, Sony rassurait son parc d'utilisateurs en indiquant souhaiter maintenir la PS4 de nombreuses années. En clair, aucune exclusivité PS5 n'était prévue (chez les studios de la marque) sans qu'une version PS4 ne soit également proposée, et ce pendant quelques années.

Quasiment 2 ans après la sortie de la PS5, Sony aborde de nouveau le sujet lors d'une réunion visant la présentation des rapports financiers avec ses investisseurs.

Même si Sony se repose encore grandement sur la PS4 pour faire son chiffre, notamment du fait des pénuries de composants qui handicapent encore les ventes de PS5, la marque envisage bien l'abandon de son ancienne machine, ou du moins du cross gen.

On devrait ainsi bien assister à une double sortie pour God of War Ragnarok qui sera porté sur PS5 et PS4, mais cela pourrait ne plus être systématiquement le cas par la suite.

D'ici 2025, Sony ne portera plus ses grosses franchises sur PS4 et la PS5 aura donc l'exclusivité des titres porteurs. Plutôt que de sortir ses jeux sur PS4, Sony devrait viser le cross plateforme avec des sorties sur PS5 et PC.

En clair la PS4 sera partiellement abandonnée dès 2025 par Sony, ce qui laisserait également le feu vert aux éditeurs tiers pour emboiter le pas