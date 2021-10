Un ancien directeur de Sony explique pourquoi ses jeux PlayStation sortent sur PC

Après 30 ans à la tête des Studios PlayStation, Shawn Layden quittait Sony afin d'éviter, d'après ses déclarations, un burn-out. L'ancien directeur pourrait également ne pas avoir été en accord avec la stratégie qui s'annonçait chez Sony et qui visait à porter de plus en plus de franchises vers la plateforme PC.

Shawn Layden a ainsi quitté ses fonctions en 2019 et c'est en 2020 que Sony a amorcé sa nouvelle stratégie avec l'arrivée sur PC d'Horizon : Zéro Dawn en aout, suivi par Days Gone en mai 2021. Désormais, alors que l'on attend l'arrivée d'Uncharted : Legacy of Thieves Collection sur PC, Shawn layden explique cette stratégie :

"Je ne pense pas que vous verrez un jour une nouveauté PlayStation sortir sur PC et console en même temps, même s'il ne faut jamais dire jamais, la stratégie que nous étions en train de développer quand j'étais encore présent était que nous devions aller chercher nous-même de nouveaux clients, de nouveaux fans. Puisque ces joueurs ne venaient pas à nous, c'était à nous d'aller à eux, et quel est le meilleur moyen de s'inviter chez eux ? Pourquoi ne partirais-je pas d'un de nos jeux les plus vendus, qui a déjà explosé le marché et a été rentabilisé, qui est sorti depuis déjà 18 ou 24 mois et qui n'a plus de réelle activité commerciale ? Avec cette stratégie, je n'échange pas une vente contre une autre, je transfère simplement un produit sur PC pour interpeller les joueurs : vous avez choisi de ne pas venir jouer sur PlayStation, mais laissez-nous tout de même vous montrer ce que vous ratez."

Même si Sony se défend de souhaiter rentabiliser ses franchises au maximum, l'idée est bien là puisque le parc de PC est bien plus important que celui de ses consoles. Mais l'idée de donner envie aux joueurs PC de venir sur PlayStation tient également la route. Cette stratégie double sert ainsi tous les objectifs de Sony, dont le principal : chercher à vendre le plus de consoles PS4 et PS5 possible.