Sony : vers la fermeture des stores PS3, PSP et PS Vita cet été

Sony devrait poursuivre son grand ménage cet été pour se focaliser uniquement sur ses PS4, PS5 et services en ligne.

Après avoir mis un terme aux communautés de la PS4, Sony préparerait un autre coup de balai prévu pour cet été.

Selon des rumeurs, Sony envisagerait ainsi de supprimer les Stores PS3, PSP et PS Vita dans le courant de cet été... L'information est rapportée par des sources proches des plateformes auprès de The Gamer.

Les stores PS3 et PSP devraient ainsi fermer leurs portes le 2 juillet prochain tandis que celui de la PS Vita sera fermé le 27 aout. Sony envisagerait de faire des annonces officielles à la fin de ce mois de mars.

Ces fermetures devraient permettre à Sony de rediriger certains effectifs vers le PlayStation Now et PlayStation Plus ainsi que le PS Store PS4/PS5.