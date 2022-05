Sony investit des centaines de millions de dollars pour le développement d'exclusivités multi plateformes

Sony souhaite rattraper son retard sur Microsoft et son nombre grandissant de studios avec de potentielles exclusivités et investit ainsi des centaines de millions de dollars auprès de ses partenaires.

Sony a récemment organisé une conférence avec ses investisseurs pour évoquer son intention de se renforcer dans le secteur du jeu vidéo. Et cela passera par de lourds investissements auprès de ses propres studios et partenaires pour garantir la production d'exclusivités.

La marque a ainsi confirmé souhaiter investir 40 milliards de yens, soit 308 millions de dollars dans le développement de jeux "first-party" de ses studios existants. La marque a également précisé souhaiter renforcer son secteur first-party tout en le déployant sur plusieurs plateformes.

Outre les montants, c'est l'aspect "multi plateformes" qui se révèle intéressant ici : Sony fait preuve d'une ouverture comme jamais auparavant. La firme pourrait ainsi évoquer le développement de jeux tant sur PlayStation que sur PC. La marque investit de plus en plus le secteur du PC avec ses franchises les plus populaires et un succès retentissant, de quoi motiver à aller plus loin et pourquoi pas proposer des sorties conjointes ?

Mais il ne faudrait pas non plus oublier le mobile, un secteur dans lequel Sony s'investit également de plus en plus puisque la plateforme est parfaitement adaptée à l'une des stratégies phares de la marque pour ces prochaines années, à savoir développer un maximum de jeux services.