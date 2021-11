Sony : une manette pour smartphone en préparation ?

La branche japonaise de Sony Interactive Entertainment a récemment déposé un brevet qui présente une nouvelle manette de jeu. Dotée d'un écran au centre, il s'agirait surtout d'un contrôleur dédié au jeu mobile.

Sony préparerait ainsi un contrôleur qui viendrait accueillir un smartphone en son centre pour faciliter le jeu sur mobile. Ce type de contrôleur existe de longue date et devient de plus en plus populaire auprès des joueurs mobiles.

L'idée ici est de reprendre les contrôles de la traditionnelle DualShock. Sony vise actuellement à s'installer plus largement sur le marché du jeu mobile avec diverses adaptations... Mais la manette proposée pourrait également servir son service PlayStation Now, son service de Cloud gaming qui pourrait s'installer plus largement sur mobile à l'avenir.

En attendant, Sony prépare toujours Wipeout Rush dont la sortie est prévue sur mobile l'année prochaine.