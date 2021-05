Sony : de nouveaux coloris pour la manette DualSense

Sony a fait un choix qui divise les fans en optant pour une PlayStation 5 à la robe blanche plutôt que d'avoir recours au traditionnel noir des PS2 , 3 et 4.

Malgré tout, la conception de la console laisse penser que les panneaux, facilement démontables, seront proposés prochainement dans d'autres coloris. Et si Sony n'a encore rien officialisé de ce côté, la marque dévoile toutefois deux nouvelles manettes DualSense.

À compter du mois de juin, les joueurs pourront mettre la main sur des contrôleurs DualSense en Midnight Black et Cosmic Red : "Les deux modèles Midnight Black et Cosmic Red possèdent une teinte bleue subtile qui produit des nuances de rouge et de noir uniques. Cette teinte bleue est également présente sur la manette sans fil DualSense originelle de sorte que les trois coloris s’accordent bien. Les couleurs des touches de la manette et les détails ont également été conçus pour s’adapter aux nouveaux coloris"