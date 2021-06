Sony parle du PlayStation VR 2 pour PS5

Sony compte mettre à jour son PlayStation VR : le casque de réalité virtuelle a littéralement cartonné sur PlayStation 4 et la marque souhaite renouveler le succès avec une nouvelle version dédiée à la PS5.

Next gen oblige : le PSVR2 devra offrir une expérience plus immersive et des prestations révisées à la hausse. Sony évoque ainsi quelques-unes des améliorations technologiques au coeur de son système.

Des cadres de Sony auraient ainsi confirmé quelques détails à Bloomberg qui rapporte l'intégration de nouveaux écrans OLED dans le casque. Ces écrans seraient produits par Samsung et permettraient d'afficher plus de couleurs et un meilleur contraste. Le champ de vision serait également plus large et l'on profiterait d'une définition de 4000x2040 pixels comme déjà évoqué par le passé.

Le casque proposera une technologie de suivi de la rétine pour adapter l'image ainsi qu'une technologie permettant d'optimiser les détails sur le centre de la pupille tout en limitant les calculs sur les zones annexes.

Selon Bloomberg, la sortie du casque serait prévue pour les fêtes de fin d'années 2022. En tenant compte du fait que les premiers kits de développement sont arrivés il y a quelques semaines chez les développeurs, la fenêtre de sortie est plausible.