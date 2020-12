Pour acheter une Playstation 5 chez Super U, il fallait obligatoirement une carte de fidélité

Etant donné la rareté de la console Playstation 5, les acheteurs potentiels sont sur le pied de guerre pour tenter d'obtenir le précieux objet ludique dès qu'un stock se présente quelque part.

Ce jeudi, l'enseigne Super U en avait 500 à vendre sur son site de bon matin et les clients se sont rués pour l'ajouter au panier. Ce que beaucoup ne savaient pas, c'est qu'il ne suffisait pas d'être très rapide mais aussi de disposer d'une carte de fidélité de l'enseigne, condition obligatoire pour valider la transaction.

Le temps de la créer, pour ceux qui n'en disposaient pas, les stocks avaient disparu depuis belle lurette, ce qui n'a pas manqué de créer une certaine frustration exprimée sur les réseaux sociaux, relève Le Figaro.

L'enseigne assume cette sélection à l'entrée en indiquant qu'elle privilégiait ainsi ses clients fidèles pour ce type de produit à la quantité très limitée, tout en regrettant de ne pas en avoir plus pour répondre à l'ensemble de la demande.

Et de la demande pour ces quelques centaines de PS5, il y en a eu puisque tout est parti en 1 minute et 36 secondes, un record. Chez Carrefour, les consoles se sont aussi arrachées rapidement, l'enseigne annonçant 30 minutes plus tard ne plus en avoir un exemplaire.

Face à une pénurie qui reste très marquée, même si Sony a promis des stocks pour Noël, le chasseur de console devra donc être très vigilant pour pouvoir tomber sur un nid mais aussi étudier son environnement afin d'être paré à toute éventualité sous peine de voir sa proie s'envoler vers d'autres cieux. Ce n'est qu'une question de secondes !