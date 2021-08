Playstation 5 : nouvelle version allégée mais qui chauffe plus

Une nouvelle version plus légère de la console Playstation 5 a fait discrètement son apparition. Mais déjà se pose la question d'une chauffe plus importante.

Le groupe Sony a procédé à une révision de sa console Playstation 5 en modifiant légèrement certains aspects. La console de jeu porte une référence différente CFI-1100B01 et a déjà été repérée en Australie et au Japon avant une diffusion sans doute plus massive.

Le youtubeur Austin Evans a pu la prendre en main et confirme une perte de poids de 300 grammes qui la ramène vers 3,5 Kg ainsi qu'un socle plus facile à installer. En démontant la console, il observe que le dissipateur thermique de la nouvelle PS5 est beaucoup plus petit que l'original.

Le ventilateur est également différent, avec moins d'ailettes qui sont aussi plus recourbées. Tout ceci conduit à une très légère baisse du volume sonore mais surtout à une température en sortie de console augmentée de 3 à 5 degrés.

Cela suggère que la température interne est sensiblement plus importante dans cette nouvelle version, ce qui pourra poser la question de la durée de vie des composants, soumis à un stress thermique plus conséquent.

On pourrait donc potentiellement voir survenir des pannes plus rapidement sur le nouveau modèle, surtout si les conditions de son utilisation ne sont pas optimales avec par exemple une ventilation insuffisante de la chaleur dégagée (cas typique du placement de la console dans un meuble fermé, par exemple).

Ces changements internes ne devraient toutefois pas modifier les performances de la nouvelle console par rapport à l'originale, à moins que Sony ait aussi modifié certains paramètres internes du CPU ou du GPU.