Sony : la PlayStation 5 est bien vendue à perte

Ce n'est pas un secret, mais l'information se confirme : Sony vend bel et bien sa PlayStation 5 à perte pour l'instant.

Sony l'annonçait déjà bien avant la sortie de la machine et la stratégie est la même que celle adoptée avec les précédentes consoles de la marque : la PlayStation 5 coute actuellement plus cher à produire qu'elle n'est vendue.

Une vente à perte qui n'a rien d'exceptionnel chez les fabricants de consoles qui ne dégagent des revenus que le hardware qu'à partir d'un certain parc d'utilisateurs et 1 à 2 révisions de production permettant des économies d'échelle et d'optimisations diverses.

Pour autant, la vente à perte n'indique pas que Sony ne gagne rien actuellement : la marque se rattrape sur les accessoires et les royalties liées à la vente de jeux par les éditeurs tiers.

Sony n'aurait fait aucune marge sur les 4,5 millions de machines vendues à ce jour et évoque des "pertes résultant de prix stratégiques pour la PS5 qui ont été définis comme inférieurs aux couts de fabrication."

Selon Bloomberg, la PS5 couterait en réalité 450 dollars à produire. Dans la pratique, Sony perdrait ainsi 50$ par console.

La situation se complique toutefois pour deux raisons principales intimement liées : d'une part la pénurie de composants limite la production de consoles et ne permet pas de réaliser des économies sur les volumes... Et cette pénurie entraine elle-même une hausse des prix de ces composants mêmes, hausse qui n'est pas répercutée sur les PS5 vendues au compte goutte.