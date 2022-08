Un Playstation PC Launcher en préparation pour PC / PS5 ?

Des références dans le jeu PC Spider-Man Remastered pointent vers un possible launcher de jeux Playsation pour PC avec mise en commun des comptes PSN.

Les jeux Playstation 5 vont-ils trouver place dans les PC ? Des références trouvées dans le récent jeu PC Spider-Man Remastered repérées par Videogameschronicle laissent entendre que Sony pourrait bientôt proposer un " Playstation PC Launcher " assurant une intégration du Playstation Network (PSN) dans les jeux PC.

Les références en question portent sur des chaînes de caractères " PSNAccountLinked " et " PSNLinkingEntitlement " évoquant la possibilité d'associer un compte PSN dans des jeux PC.

Playstation Store pour PC ?

Sony a pour le moment toujours proposé ses jeux en version PC via les plates-formes Steam et Epic Games Store mais sans proposer jusqu'à présent de liaison avec les comptes PSN.

La firme pourrait donc proposer sa propre déclinaison du Playstation Store sur PC, peut-être en vue de permettre de jouer aussi bien sur PS5 que sur PC avec des sauvegardes et des achievements communs.

Pour le moment, Sony ne donne pas d'indications en ce sens mais son CEO a déjà indiqué vouloir proposer plusieurs jeux sur PC prochainement. Après Spider-Man Remastered lancé la semaine dernière, deux titres sont attendus plus tard dans l'année : Spider-Man : Miles Morales et Uncharted : Legacy of Thieves Collection.