Sony : plus de jeux en multijoueur sur PlayStation

La situation est actuellement assez étrange : Sony propose une multitude de jeux solo qui rencontrent un succès assez impressionnant sur PlayStation et une étude a même récemment mis en avant l'intérêt grandissant des joueurs pour les jeux solos...

Pourtant, la stratégie de Sony s'oriente désormais vers des investissements dans les studios spécialisés dans les jeux multijoueurs.

Le dernier rachat de Haven Studios et de Bungie témoigne de cette stratégie d'orientation vers plus de jeux en multijoueur. Dans une interview accordée à Games Industry, Hermen Hulst a également confirmé cette orientation :

"Il est évident que nous allons continuer à développer des jeux narratifs en solo comme Ghost of Tsushima, The Last of Us et Horizon Forbidden West. Mais vous avez vu juste, nous avons investi dans les jeux-services parce que c'est très excitant pour nous. Cela nous permet de construire des mondes plus vastes et de développer des liens sociaux très forts entre les joueurs."

Reste à savoir si Sony va bien conserver un certain stock de jeux solo sur ses plateformes : le dernier sondage réalisé par la marque montrait que les joueurs PlayStation passaient plus de temps sur les jeux solo qu'en multijoueur.