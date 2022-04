Sony pourrait racheter le studio Kojima Productions

Pour répondre aux nombreux rachats lancés par Microsoft ces dernières années dans le secteur des studios de développement et éditeurs, Sony tente à son tour de multiplier les acquisitions. La rumeur veut désormais que la marque s'intéresse à Kojima Productions.

Sony cherche à mettre la main sur davantage de studios de développement : la marque tente ainsi de se mettre au niveau de Microsoft qui a lourdement investi ces dernières années et qui regroupe de plus en plus de studios, le dernier rachat en date étant celui d'Activision - Blizzard.

Le constructeur japonais pourrait ainsi s'intéresser de près à Kojima Productions, le studio lancé par Hideo Kojima, ancien partenaire fétiche de la marque, notamment pour la production de plusieurs épisodes de Metal Gear, et à qui l'ont doit Death Stranding qui avait justement été une exclusivité temporaire sur PlayStation.

La rumeur provient d'une nouvelle vignette affichée sur le site officiel de PlayStation Studios qui vient mettre le visage de Sam Porter (héros de Death Stranding) aux côtés des autres héros des franchises de Sony comme Kratos, Ellie, Aloy... Laissant entendre que Kojima Productions rejoignait ainsi PlayStation Studios.

La situation reste toutefois à confirmer, puisque l'on sait que Kojima Productions a également travaillé avec Microsoft, et que des négociations étaient sur le point d'aboutir concernant le développement d'une exclusivité Xbox.

Reste que le rachat par Sony aurait du sens en considérant le passé commun de la marque avec Hideo Kojima.