Sony : la PS3 n'est pas morte !

Au fil des années, la PlayStation 3 a montré qu'elle disposait de ressources insoupçonnées. Cela s'explique grandement par son architecture qui combine un processeur Cell d'IBM et une carte graphique Nvidia RSX pour donner un cocktail explosif très complexe à maitriser.

Beaucoup de développeurs ont ainsi partagé leur frustration face à la machine sur laquelle il était très difficile de produire des jeux et même Sony rencontre aujourd'hui bien des difficultés à exploiter ses propres jeux.

Car si les jeux PS1,PS2 et PS4 ont facilement trouvé leur chemin sur les consoles et services récents de Sony, la rétrocompatibilité avec la PS3 et l'émulation restent particulièrement complexes.

Ainsi, les joueurs PS5 peuvent bien lancer leurs jeux PS4 sur la console, mais pas leurs jeux PS3.

Mais Sony n'abandonne pas et la marque a déposé un brevet qui évoque la portabilité des jeux et de tous les accessoires de la PS3 vers la PS5.

Dans les grandes lignes, Sony parle d'un moyen qui permettrait d'automatiser une actualisation du code de fonctionnement de la PS3, une sorte de traducteur automatique pour que les jeux soient plus facilement lisibles par d'autres consoles, notamment la PS5.

Ce décodage pourrait avoir lieu directement en ligne, et permettre ainsi une intégration du catalogue PS3 au service PS Now (et donc PlayStation Plus Premium). Avec ce système, l'utilisateur pourrait également conserver ses accessoires PS3.

Reste à savoir si Sony concrétisera le projet, mais il est fort probable que la marque investisse dans le sujet puisque cela lui permettrait de proposer une foule d'anciens jeux à ses catalogues en ligne.