PS5 : Sony abaisse ses prévisions de ventes sur fond de pénurie

La console PS5 restera un produit rare au pied des sapins durnat les fêtes de fin d'année. Malgré les promesses d'amélioration des stocks, Sony ne devrait pas réussir à améliorer franchement la situation du fait de la crise généralisée des semi-conducteurs.

Lors d'une nouvelle conférence investisseurs, le directeur financier de la firme nipponne a confirmé que les prévisions de ventes de la console pour l'exercice fiscal en cours étaient abaissées.

Elle n'espère plus atteindre les 16 millions de consoles livrées d'ici mars prochain et aurait déjà abaissé d'un bon million sa prévision pour le moment. Et l'écart pourrait encore se creuser.

Des problèmes logistiques sont toujours évoqués comme cause principale de ces difficultés. La PS5 est arrivée plus vite au cap des 10 millions de ventes que la PS4 mais son rythme s'est fortement ralenti au point de se trouver derrière l'ancienne console à temps de commercialisation égal.

Et la situation restera encore compliquée tout au long de l'année 2022, prévient déjà Sony. L'objectif initial d'écouler 22,6 millions d'unités d'ici la fin de l'année prochaine est oublié : aux difficultés logistiques s'ajoute le problème des scalpers toujours bien actifs.