PS5 : Sony a vendu moins de 20 millions de consoles

Dans le cadre de la publication de ses résultats financiers pour le quatrième trimestre de son exercice 2021 décalé clos le 31 mars, Sony indique avoir écoulé 2 millions de console de jeu PlayStation 5 sur les trois premiers mois de cette année.

Au trimestre précédent et avec la période des fêtes de fin d'année, Sony avait livré 3,9 millions de PS5. Un an auparavant, c'était un total de 3,3 millions sur les trois premiers mois de 2021. Depuis le lancement de la PS5 fin 2020, ce sont en tout 19,3 millions d'unités de la PS5 qui on été vendues dans le monde.

À noter que dans le même temps, soit depuis les débuts commerciaux de la PS5, ce sont 3,4 millions de consoles de jeu PS4 qui ont été vendues, dont 100 000 sur les trois premiers mois de 2022.

Au niveau des prévisions révisées

Avec 11,5 millions de consoles PS5 livrées au cours de la période d'avril 2021 à mars 2022 qui constitue son exercice 2021 décalé, le groupe nippon est dans les clous de ses dernières prévisions, sachant toutefois qu'elles avaient été revues à la baisse. Initialement, Sony avait tablé sur 14,8 millions de PS5.

" Les limitations de l'approvisionnement en composants devraient se poursuivre à l'avenir, mais nous continuons de déployer tous les efforts nécessaires pour répondre à la forte demande de PS5 ", avait indiqué Sony.

Rappelons par ailleurs que le nouveau PlayStation Plus sera déployé en Asie (hors Japon) le 23 mai, le 1er juin au Japon et Amérique, et le 13 juin en Europe.