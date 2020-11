PS5 : le Variable Refresh Rate bientôt activé par mise à jour

La Playstation 5 vient d'arriver dans les étals et fait déjà l'objet de batailles pour en récupérer un exemplaire et profiter de ses innovations, entre sa plate-forme matérielle fournie par AMD avec architecture Zen 3 et RDNA 2 et sa configuration mémoire réduisant fortement les temps de charge des niveaux des jeux.

La console est compatible HDMI 2.1 mais il apparaît d'une part qu'elle a été bridée et ne permet d'atteindre au mieux que des vitesses de transfert de 32 Gbps, au lieu des 48 Gbps maximum théoriques qu'atteint la Xbox Serie X, et d'autre part que certaines fonctionnalités sont désactivées.

C'est le cas du VRR (Variable Refresh Rate) qui a pour mission de fluidifier l'affichage et de limiter les saccades d'image. Intégré dans la norme HDMI 2.1, on peut en trouver des délinaisons sous d'autres noms comme AMD FreeSync ou Nvidia G-Sync.

Mais pas de panique puisque le groupe Sony a confirmé qu'il débloquera la fonction VRR sur la PS5 à l'occasion d'une future mise à jour. Pour en profiter, il faudra tout de même disposer d'un téléviseur compatible HDMI 2.1 et que les jeux le prennent en charge.

La firme ne donne cependant pas de date précise pour l'arrivée de cette fonctionnalité déjà active du côté des consoles de Microsoft.