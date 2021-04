Sony souhaite développer son propre Game Pass pour contrer Microsoft

Face à la montée en puissance du Game Pass de Microsoft, Sony est de plus en plus critiquée pour ses différentes formules. Et même si la firme a récemment fait des efforts en proposant des jeux plus récents dans son offre PlayStation Plus, le compte n'y est pas vraiment.

Selon plusieurs fuites, Sony préparerait ainsi une nouvelle offre par abonnement qui viendrait se positionner en face du Game Pass de Microsoft. Il s'agirait de proposer un équivalent à l'offre de Microsoft sur les consoles PlayStation.

C'est David Jaffe, le créateur de la licence God of War qui a évoqué le sujet, ajoutant par ailleurs avoir des inquiétudes concernant la façon dont Jim Ryan compte façonner son offre. Car pour proposer un large catalogue de titres dans son propre Game Pass, il semblerait que le patron de la division jeux vidéo de Sony compte beaucoup miser sur l'émulation de jeux PS1, PS2 et PS3 ainsi que des films et séries créées ou dont les droits sont détenus par Sony. Il semblerait que l'idée soit également d'intégrer le service PS Now à la nouvelle offre.

Rappelons que Jim Ryan avait déjà indiqué par le passé que le Game Pass de Microsoft ne représentait pas un modèle "viable". Une affirmation qui s'est rapidement fait balayer par les rapports de Microsoft indiquant que le Game Pass devenait une des plus grandes sources de revenus de son chiffre d'affaires au sein de la division Xbox.

Microsoft a énormément investi pour proposer son Game Pass sous la forme qu'on le connait et cela fait des années que la marque a opéré cette transition en se tournant de plus en plus vers le service, tandis que Sony est resté principalement focalisé sur le hardware. Sur ce terrain, Microsoft a donc une bonne longueur d'avance et Sony pourrait avoir du mal à rattraper ce retard, notamment au niveau des investissements réalisés dans l'acquisition de studios.