Sony va adapter davantage de franchises de jeux en films et séries

On savait déjà que Sony préparait un film autour de sa franchise Uncharted avec Tom Holland dans la peau de l'explorateur Nathan Drake mais également Mark Wahlberg et Antonio Banderas.

Mais ce ne sera pas la seule franchise de l'univers PlayStation à être exploitée d'après les déclarations de Tony Vinciquerra, président de Sony Pictures. Ce dernier a ainsi confirmé que beaucoup de films et séries TV issus de l'univers PlayStation étaient en préparation ou à l'étude.

On sait ainsi que The Last Of Us aura droit à sa série TV, via la chaine HBO... Et pour l'instant ce sont les deux seules licences connues... L'univers PlayStation étant très riche, Sony Pictures se retrouve face à un choix énorme et qui pourrait prendre plusieurs aspects : des films ou séries en passant par l'animation ou les dessins animés.

Sony a également confirmé le lancement d'un mouvement en interne baptisé "One Sony" qui vise à renforcer l'identité de la marque en proposant plus de ponts et d'intégrations des franchises au sein des différents départements du groupe.