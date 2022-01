Sony veut importer des objets réels dans les univers virtuels

Le site GameRant a repéré la mise à jour d'un brevet déposé par Sony en juin 2021 qui concerne la réalité virtuelle, et plus précisément une technologie qui permettrait d'importer des objets réels dans les univers virtuels.

Concrètement, la technologie permettrait à un utilisateur de prendre en photo des objets comme une lampe pour les reproduire en 3D afin de les retrouver ensuite dans des jeux ou univers virtuels.

Le principe évoqué ici correspond à celui de la photogrammétrie déjà employée par nombre de particuliers et professionnels et qui permet de reproduire en 3D des volumes ainsi que des textures et skins.

Le brevet de Sony n'indique pas si l'utilisateur pourra utiliser son smartphone ou s'il faudra faire appel à un dispositif spécifique, intégrant notamment divers capteurs de profondeur de champ ou infrarouges.

Impossible par ailleurs de ne pas faire le rapprochement avec l'arrivée du PSVR2 et de l'ouverture du Metaverse. Sony devra toutefois proposer un logiciel particulièrement puissant et partiellement automatisé : la photogrammétrie appliquée aux petits objets implique des surfaces peu réfléchissantes (on utilise régulièrement de la poudre matifiante sur les objets ainsi scannés, ou de la peinture) et les modèles sont souvent incomplets au niveau des zones hautes de basses, ce qui implique un travail supplémentaire pour l'utilisateur.