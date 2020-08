Sony WH-1000XM4 : le nouveau casque de référence avec réduction de bruit

Le casque WH-1000XM3 de Sony constitue l'une des références les plus reconnues du marché des casques couvrants Bluetooth grand public pour ses réglages avancés et son excellent système de réduction de bruit.

Son successeur WH-1000XM4 était donc très attendu, d'autant plus que plusieurs fuites ont préparé son arrivée. Sony fait le choix de conserver les grandes lignes d'un design à la fois sobre et élégant, un contrôle tactile via les oreillettes et un minimum de touches sur la tranche.

Son point fort reste son système de réduction dynamique du bruit environnant, avec deux microphones placés sur chaque écouteur pour enregistrer le bruit ambiant et le traiter via une puce de réduction de bruit HD QN1 épaulée par de l'intelligence artificielle pour assurer un traitement antibruit en temps réel.

L'intelligence artificielle est également au service de la qualité sonore avec la reconnaissance des instruments et des genres musicaux, ce qui permet de restituer une partie du spectre perdu par la compression. Les studios de musique de Sony à Tokyo ont été mis à contribution pour affiner l'algorithme.

On retrouve en outre la gestion de la fonctionnalité 360 Reality Audio créant un son spatialisé via l'application mobile Sony Headphones Connect sur Android et iOS. Evoquée dans les fuites, la fonction Speak to Chat permettra d'engager une courte conversation sans retirer son casque, en plus du mode Quick Attention donnant la possibilité d'écouter une annonce en plaçant la main sur l'écouteur droit.

Le casque WH-1000XM4 est maintenant doté d'une détection de port qui interrompt la musique lorsque le casque n'est plus porté afin d'économiser la batterie. Cette dernière offre une autonomie de 30 heures (ou 38 heures sans réduction de bruit), avec une charge rapide assurant 5 heures de fonctionnement en 10 minutes de charge.

Compatible Bluetooth et NFC, le casque permet désormais de se connecter à deux appareils et de passer rapidement de l'un à l'autre. On retrouvera enfin les Google Assistant mais aussi Amazon Alexa pour la reconnaissance de commandes vocales.

Le casque Sony WH-1000XM4 est proposé en noir ou gris argenté dès à présent pour un prix de 380 €, soit le même tarif que le modèle précédent. Il est déjà disponible chez plusieurs revendeurs comme la Fnac, Darty, Amazon...